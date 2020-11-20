Комаровский рассказал, как лечить вирусную пневмонию

Антибиотики не могут вылечить пневмонию, если она вызвана вирусом.

Об этом рассказал известный врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Он особо отметил, что назначение антибиотиков при вирусной пневмонии не поможет избежать осложнений (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Антибиотики, которые назначаются при вирусных инфекциях, как правило, не уменьшают, а увеличивают вероятность осложнений", – сказал доктор.

Комаровский ответил на вопрос: "Если антибиотики не действуют на вирусную пневмонию, как же тогда ее лечить?"

Он напомнил, что лечение вирусных инфекций принципиально отличается от лечения бактериальных, именно при последних назначают антибиотики.

"А большинство вирусных инфекций, такие как корь, краснуха, ветрянка, свинка, проходят сами по себе. И большинство острых респираторных вирусных инфекций проходит без антибиотиков. И грипп проходит без антибиотиков. И тогда, когда вирус гриппа вызывает вирусную пневмонию, антибиотики тоже не назначают", – сказал Комаровский.

По его словам, существует крайне ограниченное количество противовирусных препаратов, которые могут быть использованы при вирусных инфекциях.

"Есть один-два препарата, которые действуют на вирус гриппа, есть препараты, действующие на вирус герпеса, на вирус иммунодефицита человека, вирус гепатита С. Но для большинства вирусных инфекций препарата, который подавлял бы размножение вируса, не придумали", – уточнил он.

Нет их и применительно к коронавирусу.

"Некоторые препараты, например, нашумевший ремдесивир, продемонстрировали крайне умеренную активность, и они не рекомендуются для всех подряд. Это очень дорого и как правило не имеет никакого смысла", – рассказал доктор.

Если человек подхватил вирусную инфекцию, его главная задача – помочь организму самостоятельно справиться с ней, подчеркнул Комаровский.

"Что важно при коронавирусе? Не допустить дефицита кислорода, обеспечить нормальный воздухообмен, не допустить дефицита жидкости в организме, энергетической недостаточности – пить иногда не просто жидкость, а жидкость сладкую или капать растворы глюкозы. Как выяснилось, при коронавирусе очень существенный момент – это нарушение свертывания крови, поэтому вводят препараты, на это направленные, выявляют осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы или со стороны почек и своевременно на это воздействуют. Но с вирусом мы ничего сделать не можем", – сказал он.

"Лечить – это не синоним "давать лекарства". Лечить – это создать оптимальные условия. Перестаньте психовать, нервничать, придумывать никому не нужные лекарства, ставить на себе эксперименты, забудьте про все методы лечения в виде банок, горчичников, парить ноги и дышать кипятком, успокойтесь, оденьтесь потеплее, температура 18–20°С, влажность 40–60%, проветривание, постоянное питье, увлажнение носовых ходов солевыми каплями. Если чувствуете одышку, вам тяжело дышать – обращайтесь к врачу", – объяснил известный врач.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Комаровский назвал ограничения, введенные в рамках карантина выходного дня в Украине, неравноценными. Но при этом подчеркнул, что любое пресечение массовых социальных контактов будет влиять на рост заболеваемости.