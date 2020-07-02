Комаровский рассказал, есть ли угроза COVID-19 в бассейне

В бассейне риск заразиться коронавирусом (COVID-19) ниже, чем в общественном транспорте.

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Как заявил в эфире "Украина 24" доктор Евгений Комаровский, лучше всего плавать в открытом бассейне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В бассейне риск не в самом процессе плавания, риск – в месте, где вы переодеваетесь, удается ли там соблюдать социальную дистанцию, какая там система вентиляции", – отметил он.

Комаровский подчеркнул, что через воду вирус не передается.

"Купание в бассейне многократно менее рискованно, чем любой автобус или троллейбус в городе Киеве", – добавил доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Евгения Менжулина назвала самый опасный водоем для заражения COVID-19.