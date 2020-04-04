Доктор Евгений Комаровский рассказал, что делал бы при симптомах коронавируса – придерживался бы самоизоляции, пил много жидкости и поддерживал температуру воздуха в помещении не выше +20ºС.
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Новое видео о COVID-19 известный врач-педиатр опубликовал на своем YouTube-канале в субботу, 4 апреля (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Евгений Комаровский
Скрин видео
От рези в горле он принимал бы леденцы, а свободное время занимал бы чтением и работой.
"Ничего другого делать не буду. "Хлорохин" глотать не буду, "Азитромицин" глотать не буду, цинк и противовирусные для лечения ВИЧ-инфекции глотать не буду. Буду литрами пить жидкость и есть фрукты", – сказал Комаровский.
Как писал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский дал совет по интиму во время пандемии. Он подтвердил возможность интимных отношений во время болезни COVID-19, если партнер постоянно находится с больным.
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