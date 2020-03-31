Березовый сок не спасает от коронавируса COVID-19, но может обезопасить человека, который соблюдает меры предосторожности.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в своем блоге на YouTube рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Медик ответил на вопрос, правда ли, что если пить березовый сок прямо с дерева, то коронавирус не возьмет.

Евгений Комаровский

"Это чистая правда. Если вы ляжете под березу и весь сезон будете жить под березой, не подходя к людям, то вас действительной не возьмет коронавирус. Так что все, кто хотят спасаться – выходим под березу, занимаем очередь. Главное, чтобы между березами было расстояние не менее двух метров", – иронично пояснил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский рассказал, что в Украине от коронавируса COVID-19 не умрет такое же большое количество людей, как в Италии.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!