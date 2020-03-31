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31 марта • обновлено в 10:27
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Комаровский раскрыл, как березовый сок влияет на коронавирус

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Березовый сок не спасает от коронавируса COVID-19, но может обезопасить человека, который соблюдает меры предосторожности.

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Об этом в своем блоге на YouTube рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Медик ответил на вопрос, правда ли, что если пить березовый сок прямо с дерева, то коронавирус не возьмет.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

"Это чистая правда. Если вы ляжете под березу и весь сезон будете жить под березой, не подходя к людям, то вас действительной не возьмет коронавирус. Так что все, кто хотят спасаться – выходим под березу, занимаем очередь. Главное, чтобы между березами было расстояние не менее двух метров", – иронично пояснил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский рассказал, что в Украине от коронавируса COVID-19 не умрет такое же большое количество людей, как в Италии.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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