Доктор Евгений Комаровский раскритиковал новое правило карантина из-за коронавируса в Украине, согласно которому детям нельзя гулять на улице, но выгуливать собак – можно.

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Соответствующее заявление украинский врач-педиатр сделал в эфире телеканала ZIK (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Очень бы хотелось чтобы за каждым текстом, который приходит сверху, стояла фамилия человека, который это утвердил, который его дал. Вот вчера был закон как можно гулять. То есть с собаками гулять можно – с детьми гулять нельзя. Я хочу просто знать, кто написал этот текст", – сказал врач.

Комаровский Коллаж

Он рассказал историю, которую ему прислали в соцсетях, связанную со штрафами и выгулом собак.

"В деревне мужчина вышел с ребенком и с собакой погулять, его оштрафовали, потому что гулять можно только с собакой, а с собакой и ребенком нельзя.

То есть он должен ребенка одного дома оставить, чтобы пойти с собакой. Вот когда появляются такие законы, то тут же полиция начинает гоняться за простыми людьми, которые возразить не могут, сопротивляться не могут", – высказался Комаровский.

Как писал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский рассказал, что сделал бы при симптомах коронавируса у себя. Он также сообщил, как не спутать COVID-19 с коклюшем.

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