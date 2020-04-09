Комаровский раскритиковал лайфхак о маске из женской прокладки

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский утверждает, что если сложить сразу несколько защитных масок или приклеить внутрь женскую гигиеническую прокладку, то это никак не защитит от коронавируса.

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Поскольку такой способ "укрепить" маску никак не повлияет на ее защитные функции. Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы подписчиков (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Понимаете, те, кто такое советует, это не врачи… Я видел такие фильмы: они сначала кладут на маску прокладку, а дальше спорят, что туда накапать – спирт, прополис, или же накрошить имбирь", – оценил лайфхаки от "врачей из интернета" Комаровский.

По его словам, защитная медицинская маска все равно не прилегает к лицу герметично, поэтому воздух будет проходить точно так же.

"Если через маску проходит воздух, значит, через нее проходит и вирус. Если можете дышать, то и вирус вдохнете. Поэтому, делайте правильные выводы", – подчеркнул Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, завкафедрой инфекционных болезней медуниверситета имени Богомольца, врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что совет бороться с коронавирусом с помощью медицинской маски, женской прокладки и прополиса является полнейший бредом.