Известный врач Евгений Комаровский считает, что украинцам необходимо сплотиться перед эпидемией коронавируса и помогать друг другу, так как это самый верный способ избежать последствий болезни.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" Комаровский отметил, что Украина оказалась не готова к эпидемии должным образом. Мол, со времени, когда ВОЗ объявила COVID-19 экстренной ситуацией, удалось мобилизовать достаточно малые силы для борьбы с новым вирусом.

В такой ситуации украинцам необходимо сплотиться и действовать сообща, чтобы победить болезнь.По словам Комаровского, также нужно четко понимать зачем требуется госпитализация любого, у кого есть подозрение на коронавирус.

Евгений Комаровский в эфире "Свободы слова" Скриншот из видео

"Почему у нас в стране люди с копеечными соплями и температурой 37,5 идут в больницы? Почему, если у человека, который в удовлетворительном состоянии но с положительным результатом на коронавирус, надо госпитализировать? А я вам объясню почему. Потому что никто не уверен, что будучи дома этот человек не начнет ходить по соседям или что его соседи не сожгут вместе с квартирой", - рассказал Комаровский.

В качестве мер помощи Евгений Комаровский отметил, что молодые люди, которые находятся практически вне зоны риска носили, например, еду пожилым людям, которым заболеть проще, чем остальным.

"Эта ситуация требует от всей страны объединения, помощи друг другу, изоляции пожилых людей, недопущения их к аптекам и супермаркетам. Чтобы молодежь протянула руку помощи - она вне зоны риска. Чтобы студенты-волонтеры носили старикам еду. Для этого мы должны научится, хотя бы перед лицом опасности, помогать друг другу. Перестать бить друг другу морды, научится дружить, помогать", - призвал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зафиксирована первая жертва от коронавируса.

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