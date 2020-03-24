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24 марта • обновлено в 09:26
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Комаровский предупредил Украину о вспышке коронавируса на следующей неделе

10.5т
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Известный доктор Евгений Комаровский считает, что уже на следующей недели Украина столкнется с массовым выявлением случаев заражения коронавирусом.

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И в этой ситуации стране и ее гражданам нужно рассчитывать только на собственные силы. Такими мыслями он поделился в интервью "Гордону".

"Вы же понимаете, что на следующей неделе у нас будет массовый подъем заболеваемости? А знаете почему? Не потому, что он уже сейчас есть, а потому что к нам привезут много тестов и начнут их использовать…" – считает врач.

Комаровский считает, что Украину через несколько дней накроет вспышка коронавируса

Комаровский считает, что Украину через несколько дней накроет вспышка коронавируса

При этом Комаровский вспомнил ситуацию с протестами в Новых Санжарах против эвакуации украинцев из Китая. По его словам, все происходящее тогда было всего лишь "неудачной пиар-акцией".

"Хотели показать, что мы своих не бросаем, мы их отовсюду привозим, мы о них заботимся, но с этим возникла проблема, поскольку идеологически люди не были подготовлены и возникло такое", – отметил он.

По словам врача, с точки зрения эпидемиологии в разгар пандемии сознательно перемещать тысячи людей из одной страны в другую – это неверно. Однако эти вопросы, к сожалению, решаются мировым сообществом, то есть Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Евросоюзом.

"Которые лишний раз нам показали, что в экстремальных ситуациях Украине можно рассчитывать только на себя. И, если что-то случится, никакие ВОЗ и Евросоюз вам не помогут", – добавил Комаровский.

Он еще раз подчеркнул, что когда в Украине, которая получила партию тестов из Китая, начнут тестировать на COVID-19, то зараженных окажется намного больше, чем сейчас.

"Смотрю, в Харьковской области выявлен коронавирус у жены одного из чиновников, вот какой-то депутат заболел. Почему у нас такой высокий процент заболеваемости среди людей таких "непростых"? Потому что сегодня элита имеет доступ к тестам, а все остальные – как бы не очень. Когда все получат доступ к тестам, тогда мы узнаем, что и мы не хуже", – подытожил Комаровский.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
тесты вирус
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Абасратые, Россия проводила ЧМ по футболу в 11 городах. Скажи, вы можете обеспечить необходимую инфраструктуру для проведения такого спортивного мероприятия и показать 11 своих городов всему Миру? Правильно сказал Кучма, Украина - не Россия...
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