Комаровский предупредил о скачке заболеваемости COVID-19 с началом отопительного сезона

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине произойдет, скорее всего, с середины октября – с началом отопительного сезона.

Но не потому, что имеет место полное игнорирование мер предосторожности, а потому, что мы традиционно сквозняка боимся больше, чем коронавируса, считает детский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

"То, что в наших школах называется "мерами предосторожности", это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения, – абсолютный бред. Дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, малыши, которые моют руки с утра до ночи", – написал он.

По словам врача, он ни разу не видел, чтобы ему показали класс по телевизору и сказали: "Вот у нас открытое окно, проветривание. Вот у нас термометр, вот – гигрометр".

Комаровский рассказал, что люди не могут додуматься, что в классе прежде всего нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха.

"Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках… Они в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать. А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура +26 и влажность воздуха 20%!" – пояснил он.

Поэтому в школах, по мнению Комаровского, не полное игнорирование мер предосторожности, а "полное отсутствие логики и здравого смысла".

"Когда страхи родителей или убежденность родителей в том, как надо заботиться о здоровье детей, определяют политику государства и конкретной школы: в классе, они считают, нужно поставить кварцевую лампу и натопить хорошенько", – добавил он.

Он рассказал лайфхак для учителей и родителей, как можно определить симптомы коронавируса.

"Если вы – учитель в школе, возьмите тряпочку, потрите ее чесноком и спрашивайте, чем это пахнет, у каждого с температурой выше нормы. Слышит запах – слава Богу, можно учиться. Не слышит – давай домой срочно. Этот тест на наличие обоняния намного достовернее, чем тест на температуру. Аналогично можно тестировать и всех домашних", – поделился медик.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с понедельника, 26 октября, в Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны, определенный в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Его ввели на 14 дней.