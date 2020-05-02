Врач Евгений Комаровский заявил, что в Украине можно было ввести строжайший карантин для пожилых людей, который бы не касался молодых и здоровых, чтобы те вырабатывали коллективный иммунитет от COVID-19.

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Такое мнение доктор высказал в своем новом видео о коронавирусе. Ролик был опубликован на YouTube-канале педиатра (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Карантин в Украине. Иллюстрация Громадське радіо

"Если бы у меня было по 2 тысячи долларов на каждое домохозяйство (чтобы заплатить людям на карантине, – ред.), я бы сказал: сидите! А если у меня нет таких денег?

Тогда бы я что сделал: я бы строжайшим образом защищал, всеми возможными, диктаторскими способами, уязвимый контингент. То есть все старше 65 лет сидят по домам, не имеют права выйти. Только нос высунул – лишаем пенсии", – сказал Комаровский.

За пенсионерами, по словам врача, нужно следить и доставлять им продукты, деньги и лекарства, чтобы они не выходили из дома.

"А все остальные – работают, общаются, вырабатывают коллективный иммунитет. И это дает возможность защитить стариков", – добавил доктор.

Как писал OBOZREVATEL, в средине апреля места для больных COVID-19 в Александровской клинической больнице в Киеве были заполнены на 100%, но в конце месяца свободные койки уже были, сообщила главный врач Людмила Антоненко.