Известный доктор и блогер Евгений Комаровский показал, как правильно мыть и дезинфицировать руки.

Педиатр провел интересный эксперимент, в котором ему помог эпидемиолог Андрей Александрин. Видео опубликовано на канале Комаровского на YouTube.

Так, педиатр закрытыми глазами должен был помыть руки, но вместо мыла или антисептика для наглядности была использована краска и медицинские перчатки.

Комаровский показал, как правильно мыть руки

В результате белых пятен у Комаровского не осталось – он полностью закрасил перчатки. "Я вообще царь. Посмотрите, как я равномерно все сделал. Я стал уважать сам себя. Я сдал экзамен!" – восхитился он своим результатом.

Однако Александрин обратил внимание, что Комаровский умеет отлично мыть руки, поскольку является профессиональным врачом. Другим зрителям он посоветовал более тщательно заниматься этим процессом и не забывать о запястьях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Комаровский заявил, что самый высокий риск "встретиться" с COVID-19 существует не в общественных местах или на открытом воздухе, а в собственном доме.

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