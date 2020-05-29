Главная Новости
30 мая • обновлено в 00:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Комаровский показал, как правильно мыть и дезинфицировать руки

838
Читать материал на украинском

Известный доктор и блогер Евгений Комаровский показал, как правильно мыть и дезинфицировать руки.

Педиатр провел интересный эксперимент, в котором ему помог эпидемиолог Андрей Александрин. Видео опубликовано на канале Комаровского на YouTube.

Так, педиатр закрытыми глазами должен был помыть руки, но вместо мыла или антисептика для наглядности была использована краска и медицинские перчатки.

Комаровский показал, как правильно мыть руки

Комаровский показал, как правильно мыть руки

В результате белых пятен у Комаровского не осталось – он полностью закрасил перчатки. "Я вообще царь. Посмотрите, как я равномерно все сделал. Я стал уважать сам себя. Я сдал экзамен!" – восхитился он своим результатом.

Однако Александрин обратил внимание, что Комаровский умеет отлично мыть руки, поскольку является профессиональным врачом. Другим зрителям он посоветовал более тщательно заниматься этим процессом и не забывать о запястьях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Комаровский заявил, что самый высокий риск "встретиться" с COVID-19 существует не в общественных местах или на открытом воздухе, а в собственном доме.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,9 млн человек, погибли – более 362 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя, и животные здесь ни при чем.

  • Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19.

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги