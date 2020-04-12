Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский оригинальным образом показал украинцам, как правильно надо кашлять.

Соответствующее видео он записал в Tik-Tok, при этом пританцовывая.

По его словам, многие неправильно считают, что кашлять нужно в кулак, тогда как делать это нужно только в локоть.

Евгений Комаровский РБК-Украина

"Только что увидел в трендах TikTok совершенно жуткое видео, где молодежь размахивает руками и показывает, как правильно надо кашлять при коронавирусе. И делают это так... (показывает кашель в кулак - ред.). Товарищи, это грубейшая ошибка! Кашлять надо в локоть!Вот так правильно, понимаете?" – подчеркнул доктор под ритмы музики.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL, также доктор Комаровский развеял миф об эффективности "черных противовирусных" масок. "Маски с любыми фильтрами – это чистой воды развод!" – заявил он.