Главная Новости
12 апреля • обновлено в 07:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Комаровский показал, как правильно кашлять

2.4т
Читать материал на украинском

Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский оригинальным образом показал украинцам, как правильно надо кашлять.

Соответствующее видео он записал в Tik-Tok, при этом пританцовывая.

По его словам, многие неправильно считают, что кашлять нужно в кулак, тогда как делать это нужно только в локоть.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

РБК-Украина

"Только что увидел в трендах TikTok совершенно жуткое видео, где молодежь размахивает руками и показывает, как правильно надо кашлять при коронавирусе. И делают это так... (показывает кашель в кулак - ред.). Товарищи, это грубейшая ошибка! Кашлять надо в локоть!Вот так правильно, понимаете?" – подчеркнул доктор под ритмы музики.

Как сообщал OBOZREVATEL, также доктор Комаровский развеял миф об эффективности "черных противовирусных" масок. "Маски с любыми фильтрами – это чистой воды развод!" – заявил он.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2511.

    Вылечились: 79. Умерли: 73.

  • В мире заболели 1,78 миллиона человек, погибли – более 108 тысяч.

  • Есть главный маркер: инфекционист сказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

  • Миру грозит новая эпидемия коронавируса после отмены карантина.

  • Инфекционист Владимир Курпита посчитал, что в Украине заболеет миллион граждан.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги