Врач-педиатр Евгений Комаровский опубликовал фото защитного костюма, в котором украинским врачам приходится спасаться от коронавируса. Медики жалуются на плохое качество изделия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. В частности, Комаровский добавил к своему посту скриншот переписки с человеком, представившимся врачом-инфекционистом.

"Нам доставили в ЦРБ (центральную районную больницу. – Ред.) такого уровня СИЗ (средства индивидуальной защиты. – Ред.) от коронавируса, что мы боимся их надевать, потому что под руками рвутся на лоскутки, а респираторы серии ниже, чем писал Минздрав согласно 663-му указу. Мы не готовы встречать эту эпидемию с таким уровнем защиты", – говорится в сообщении.

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Комаровский призвал мэров городов обойти инфекционные отделения в их городах и оценить качество средств индивидуальной защиты.

"Каждый мэр обязан зайти в инфекционное отделение на подвластной ему территории и оценить качество средств индивидуальной зашиты! С собою неплохо прихватить местного СБУшника. А пока смотрите и наслаждайтесь", – отметил он.

"Остальных предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть", – добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский заявил, что передача коронавируса половым путем еще не доказана, но безопаснее всего заниматься сексом без поцелуев.

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