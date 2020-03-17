"В интернете много разных поз": Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при сексе

Передача коронавируса половым путем еще не доказана, но безопаснее всего заниматься сексом без поцелуев.

Об этом рассказал известный врач Евгений Комаровский, отвечая на самые распространенные вопросы о COVID-19. Соответствующее видео опубликовано на его канале в YouTube (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Скриншот видео с канала Комаровского в YouTube

"Передача коронавируса половым путем не доказана, но вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакта слизистых оболочек верхней части вашего туловища. Поэтому коронавирус передать во время полового акта легко посредством поцелуя, хотя, сейчас в интернете огромное количество поз, при которых можно избегать контакта лицом к лицу", – отметил врач.

Комаровский добавил, что главное не ограничивать себя ни в чем, а карантин является удобным временем для повышения рождаемости в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL,президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинской молодежи заниматься сексом во время пребывания на карантине из-за коронавируса.

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