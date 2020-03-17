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18 марта • обновлено в 02:01
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Комаровский: передача коронавируса при сексе – не доказана

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Передача коронавируса половым путем еще не доказана, но безопаснее всего заниматься сексом без поцелуев.

Об этом рассказал известный врач Евгений Комаровский, отвечая на самые распространенные вопросы о COVID-19. Соответствующее видео опубликовано на его канале в YouTube (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"В интернете много разных поз": Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при сексе

Скриншот видео с канала Комаровского в YouTube

"Передача коронавируса половым путем не доказана, но вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакта слизистых оболочек верхней части вашего туловища. Поэтому коронавирус передать во время полового акта легко посредством поцелуя, хотя, сейчас в интернете огромное количество поз, при которых можно избегать контакта лицом к лицу", – отметил врач.

Комаровский добавил, что главное не ограничивать себя ни в чем, а карантин является удобным временем для повышения рождаемости в Украине.

"В интернете много разных поз": Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при сексе
"В интернете много разных поз": Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при сексе

Как сообщал OBOZREVATEL,президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинской молодежи заниматься сексом во время пребывания на карантине из-за коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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