Количество выпитой воды не влияет на процесс выздоровления при вирусных заболеваниях.

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Но необходимость в обильном питье во время болезни все же есть. Об этом рассказал известный врач Евгений Комаровский в своем видеоролике, опубликованном на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость вниз).

При вирусных заболеваниях нельзя допускать дефицита жидкости в организме pixabay

"Во время любой вирусной инфекции у вас теряется аппетит, вы чаще дышите, у вас поднимается температура. Эти факторы приводят к потере жидкости, из-за чего сгущается кровь, пересыхают слизистые, ухудшается работа почек и увеличиваются риски образования тромбов. Поэтому при вирусной инфекции не стоит допускать дефицита жидкости в организме", – сказал он.

Однако доктор подчеркивает, что нет никаких рецептов о количестве выпитой воды в день. Нужно пить столько, сколько хотите.

"Пить надо тогда, когда хочется пить. Если вы проснулись утром и у вас пересохло во рту, конечно, надо выпить. Но пить потому, что кто-то сказал, это никакой пользы не принесет, и нет никаких рецептов, которые говорят, что после 10 выпитых стаканов в день, у вас меньше шансов заболеть", – объяснил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, для того, чтобы человек заразился коронавирусом, необходимо, чтобы определенное количество вирусов попало на слизистые оболочки его дыхательных путей или конъюнктиву глаза.

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