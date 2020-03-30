Комаровский объяснил, почему в Украине не повторится трагедия Италии

В Украине от коронавируса COVID-19 не умрет такое же большое количество людей, как в Италии.

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Об этом в интервью Алле Клименко рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Коронавирус в Украине

Медик пояснил, что от болезни умирают в основном люди преклонного возраста, которых очень мало в нашей стране.

Коронавирус в Украине

"Наиболее тяжело болеют люди 70 лет. У нас таких людей мало. У нас средняя продолжительность жизни не такая как в Италии. У нас количество стариков намного меньше, чем в Италии. У нас нет такого количества 80-летних бабушек, чтобы забить ими все стационары. И это даже не проблема, а просто констатация факта. Поэтому не надо так "кипешивать", у нас не может быть итальянского сценария, потому что у нас нет столько кандидатов на аппаратов ИВЛ", – подчеркнул Комаровский.

При этом единичные случаи заражения и смерти молодых людей ни о чем не говорит.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса в Италии скончались более 10 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Евгений Комаровский отметил, что карантин в Украине могут отменить после 28 дней без новых случаев заболевания.

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