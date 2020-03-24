Комаровский объяснил массовую смертность от коронавируса в Италии

Известный украинский врач Евгений Комаровский считает, что такая критическая ситуация со смертностью от коронавируса в Италии сложилась из-за коллапса в системе здравоохранения.

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По его словам, медицина страны не была готова к такому огромному количеству больных. Об этом он рассказал в интервью "Гордону" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Большинство этих людей можно было бы спасти, если бы их было трое, условно говоря, в этой больнице, но когда их триста, то большинство оказываются без помощи и погибают от осложнений", – отметил врач.

Комаровский считает, что в Италии так много смертей от коронавируса из-за коллапса в системе здравоохранения

Комаровский убежден, что на сегодня в Италии банально не хватает рук для лечения всех пациентов с COVID-19. В частности, на тех, кого медицина может спасти, просто нет ни средств, ни аппаратов ИВЛ.

"И главное, сейчас в стране чуть ли не самый острый дефицит – медработники, потому что они падают с ног, заболевают, погибают, выбывают из строя. И нарастающий коллапс дефицита медицинской помощи – одна из причин высокой смертности", – утверждает доктор.

По его словам, еще одна причина, которая могла к этому приводить – это то, что огромное количество тяжелых больных находится рядом. Также в стране не успевают нормально дезинфицировать окружающую среду – так начинает развиваться госпитальная инфекция, а при ней возникают вторичные осложнения, от которых люди умирают.

"Мы же всего этого сейчас не знаем, пока не имеем статистики, причин – все это еще будет много лет изучаться. Да, в Италии есть изначально не очень хорошие предпосылки: огромное количество пожилых людей, очень общительное население, национальные традиции – кушать вместе, обниматься, все это присутствует и все это проявилось", – подытожил свои доводы Комаровский.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии, которая наибольше в Европе пострадала от коронавируса, правительство ввело жесткие карантинные меры, а мелкие чиновники, видя, что люди их не соблюдают, пошли даже на угрозы.

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