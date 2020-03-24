Главная Новости
24 марта • обновлено в 17:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Комаровский объяснил массовую смертность от коронавируса в Италии

8.5т
Читать материал на украинском

Известный украинский врач Евгений Комаровский считает, что такая критическая ситуация со смертностью от коронавируса в Италии сложилась из-за коллапса в системе здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По его словам, медицина страны не была готова к такому огромному количеству больных. Об этом он рассказал в интервью "Гордону" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Большинство этих людей можно было бы спасти, если бы их было трое, условно говоря, в этой больнице, но когда их триста, то большинство оказываются без помощи и погибают от осложнений", – отметил врач.

Комаровский считает, что в Италии так много смертей от коронавируса из-за коллапса в системе здравоохранения

Комаровский считает, что в Италии так много смертей от коронавируса из-за коллапса в системе здравоохранения

Комаровский убежден, что на сегодня в Италии банально не хватает рук для лечения всех пациентов с COVID-19. В частности, на тех, кого медицина может спасти, просто нет ни средств, ни аппаратов ИВЛ.

"И главное, сейчас в стране чуть ли не самый острый дефицит – медработники, потому что они падают с ног, заболевают, погибают, выбывают из строя. И нарастающий коллапс дефицита медицинской помощи – одна из причин высокой смертности", – утверждает доктор.

По его словам, еще одна причина, которая могла к этому приводить – это то, что огромное количество тяжелых больных находится рядом. Также в стране не успевают нормально дезинфицировать окружающую среду – так начинает развиваться госпитальная инфекция, а при ней возникают вторичные осложнения, от которых люди умирают.

"Мы же всего этого сейчас не знаем, пока не имеем статистики, причин – все это еще будет много лет изучаться. Да, в Италии есть изначально не очень хорошие предпосылки: огромное количество пожилых людей, очень общительное население, национальные традиции – кушать вместе, обниматься, все это присутствует и все это проявилось", – подытожил свои доводы Комаровский.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии, которая наибольше в Европе пострадала от коронавируса, правительство ввело жесткие карантинные меры, а мелкие чиновники, видя, что люди их не соблюдают, пошли даже на угрозы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
2
Смешно
2
Интересно
10
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
комаровский утратил свою репутацию, на фоне его бреда в последние месяцы. шлак короче!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Главное, на Украине Ульянка всё приготовила
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Куралесов Вася
Куралесов Вася
ХОЗЯИH хOXЛОВ, главное шо на расее мухоморами да ягелем лечатся
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги