Комаровский назвал возраст, до которого дети не распространяют коронавирус

Известный врач Евгений Комаровский убежден, что дети возрастом до 10 лет не могут распространять коронавирус.

В интервью грузинскому телеканалу "Илион-ТВ" он отметил, что были лишь единичные случаи, когда от школьников заражались, но и они вызывают сомнения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Чем ребенок младше, тем эта способность (распространять коронавирус) меньше. Есть единичные доказанные случаи, что школьники кого-то заразили, и то, есть сомнения", – сказал врач.

Комаровский подчеркнул, что риск заразиться коронавирусом есть уже от детей старше 10 лет.

"В целом сегодня считается, что дети до 10 лет никакой особой роли в распространении инфекции не играют. Старше 10 лет, подростки, уже могут распространять (коронавирус)", – добавил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с подобным заявлением выступил врач-педиатр Алексей Рыков. По его словам, дети не являются критическим звеном в распространении COVID-19. Но при этом они могут заразиться от своих родителей.