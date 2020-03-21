Люди смогут вернутся к обычной жизни после пандемии коронавируса COVID-19, когда в их стране в течении 28 дней не будет зафиксировано ни одного нового случая заболевания.

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Такое заявление сделал известный врач Евгений Комаровский, ссылаясь на выводы эпидемиологов. Соответствующий видеоролик появился на Youtube-канале медика (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Большинство эпидемиологов сходятся в мысли о том, что расслабится можно будет тогда, когда в течении 28 дней подряд в стране не будет диагностировано новых случаев заболевания", – подчеркнул врач.

Комаровский назвал срок возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Иллюстрация

Также, по его словам, важно то, чтобы не было риска ввоза коронавируса из-за границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский заявил, что ибупрофен при подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19 пить можно, ведь официальной информации о запрете от Всемирной организации здравоохранения нет.

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