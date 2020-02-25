Известный в Украине врач-педиатр Евгений Комаровский заступился за русский язык и признал себя "ватником".

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Так, Комаровский накинулся на украинцев, которые критиковали "русские скрепы".

"Давайте кончать строить из себя высокоморальных, уникальных, с какими-то особыми представлениями о том, что такое хорошо, со своими специфическими взглядами на любовь к родине. Любовь к родине начинается с очень простых вещей – с заботы о собственных детях, с умения не воровать и не красть, с возможности выполнять обещания", – размышлял он.

Евгений Комаровский

Далее он процитировал советскую песню " С чего начинается Родина", и продолжил, что мама в детстве пела ему песни именно на русском языке.

"Когда я своей любимой женщине признавался в любви на этом языке, то вы не заставите меня проклинать этот язык. Я буду на нем разговаривать. Уж извините", – отвечал Комаровский.

При этом педиатр согласился с мнением Гордона, что является "ватником": "Да, я знаю. Мне об этом говорят все".

Также Комаровский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением "не ориентироваться на толпу".

"Толпа не является носителем истины. Базовые представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, не имеют ни национальности, ни языковой принадлежности. Они даже к вере отношения не имеют. Эти все высоко верующие люди, которые радуются, что мимо них проехал автобус… Так вот, есть государство, для лидеров которого теоретически не бывает хороших и плохих. Они должны заботиться обо всех украинцах. И о тех, кто в Крыму, и о тех, кто на Донбассе. И о тех, кто на западе, и на востоке, и в Китае. И надо учиться, как дружить", – рассказывал доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что собрался в тур по городам России. Позже он ответил на скандал с туром по городам РФ.

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