Комаровский назвал самый заразный период при коронавирусе

Самый заразный период при коронавирусе – двое суток до появления первых симптомов болезни.

Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский в ролике, опубликованном на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. То есть максимальное выделение вируса в окружающую среду – это двое суток до появления первых симптомов болезни", – пояснил врач.

Комаровский отметил, что именно в этот период человек выделяет больше всего вируса.

"После того как появляется кашель, или другие симптомы, резко уменьшается количество вируса, который человек выделяет. И после пятого-шестого дня от появления симптомов, человек практически не заразен", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что к симптомам легкой формы коронавируса относятся небольшая лихорадка, насморк и сухой кашель.