Дезинфекции мобильных телефонов необходимо уделить особое внимание, потому что на пластике и металле, из которых они состоят, сохраняется коронавирус.

Своими рекомендациями по пользованию гаджетами известный врач Евгений Комаровский поделился в ролике, опубликованном на его канале в YouTube (чтобы посмотреть, проскролльте до конца новости).

Скриншот видео с канала Комаровского в YouTube

"По возможности, постарайтесь в одной руке держать телефон, а другую руку использовать для открывания всего остального (например, дверей в общественных местах). Когда можно использовать гарнитуру, используйте ее", – отметил он.

Комаровский обратил внимание на то, что компании-производители смартфонов, такие как Apple и Samsung, сейчас изменили свои рекомендации на счет дезинфекции аппаратов. "Если раньше они говорили, что не нужно использовать дезинфицирующие салфетки, то сейчас они говорят: дезинфицируйте. Если телефон можно мыть мыльной водой, конечно мойте и просушивайте", – подчеркнул он.

Врач также рассказал, что к угрозе заражения через мобильный телефон стоит отнестись очень серьезно.

"Мы взялись за дверную ручку – у нас инфицирована рука. После этого мы взяли телефон и положили его в карман. Зашли в помещение, помыли руки и взялись за телефон. Мало того, что мы взялись за телефон, мы его еще прислонили к потенциально опасному участку тела (уху)", – отметил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский развенчал популярные мифы о заражении и борьбе с коронавирусом.

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