Главная Новости
17 марта • обновлено в 19:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Комаровский назвал правила пользования мобильным во время коронавируса. Видео

Читать материал на украинском

Дезинфекции мобильных телефонов необходимо уделить особое внимание, потому что на пластике и металле, из которых они состоят, сохраняется коронавирус.

Своими рекомендациями по пользованию гаджетами известный врач Евгений Комаровский поделился в ролике, опубликованном на его канале в YouTube (чтобы посмотреть, проскролльте до конца новости).

"Мойте мыльной водой": Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом через мобильный

Скриншот видео с канала Комаровского в YouTube

"По возможности, постарайтесь в одной руке держать телефон, а другую руку использовать для открывания всего остального (например, дверей в общественных местах). Когда можно использовать гарнитуру, используйте ее", – отметил он.

Комаровский обратил внимание на то, что компании-производители смартфонов, такие как Apple и Samsung, сейчас изменили свои рекомендации на счет дезинфекции аппаратов. "Если раньше они говорили, что не нужно использовать дезинфицирующие салфетки, то сейчас они говорят: дезинфицируйте. Если телефон можно мыть мыльной водой, конечно мойте и просушивайте", – подчеркнул он.

Врач также рассказал, что к угрозе заражения через мобильный телефон стоит отнестись очень серьезно.

"Мы взялись за дверную ручку – у нас инфицирована рука. После этого мы взяли телефон и положили его в карман. Зашли в помещение, помыли руки и взялись за телефон. Мало того, что мы взялись за телефон, мы его еще прислонили к потенциально опасному участку тела (уху)", – отметил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский развенчал популярные мифы о заражении и борьбе с коронавирусом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
мобильный телефон
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
уберите этого безмозглого педиатра из эфира. он говорит абсолютно очевидные дураку понятные вещи в стиле его патрона клована.. умные люди уже давно все это выложили в инете
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги