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21 марта • обновлено в 12:45
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Комаровский назвал группу крови, наиболее уязвимую для COVID-19

14.6т
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Самый большой риск заразиться коронавирусом COVID-2019 у людей с группой крови А(II).

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Об этом заявил врачЕвгений Комаровский в соответствующем видео на своем Youtube-канале. По его словам, эта информация удивительная, но правдивая. Сам медик перепроверил ее несколько раз.

"Подтверждается, что люди с группой крови А(II) имеют более высокий риск заражения коронавирусом. И это независимо от пола и возраста", – подчеркнул Комаровский.

Комаровский назвал группу крови, наиболее уязвимую для COVID-19. Иллюстрация

Комаровский назвал группу крови, наиболее уязвимую для COVID-19. Иллюстрация

Примечательно, что китайские врачи также ранее заявляли, что люди со II группой крови более уязвимы перед COVID-19, а наиболее устойчивы – с I.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Комаровский заявил, что ибупрофен при подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19 пить можно, ведь официальной информации о запрете от Всемирной организации здравоохранения нет.

  • Он рассказал, что люди смогут вернутся к обычной жизни после пандемии коронавируса, когда в их стране в течении 28 дней не будет зафиксировано ни одного нового случая заболевания.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вот это он баран!!! Вторая группа крови, особенно с резусом плюс - самая распространенная! И если сравнивать, например, с четвертой минус - разница будет разительная! Потому что четверка малораспространенная! Какой же он маразматик!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Этот совкоголовый врач что то там лечит? Он как при совке от всех болезне фурацилин, зеленка, йод и пеницилин, так и этот все, болезни лечит проветриванием комнат и увлажнением воздуха. Прямо доктор "вылечи сам себя".
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