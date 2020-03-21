Самый большой риск заразиться коронавирусом COVID-2019 у людей с группой крови А(II).
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Об этом заявил врачЕвгений Комаровский в соответствующем видео на своем Youtube-канале. По его словам, эта информация удивительная, но правдивая. Сам медик перепроверил ее несколько раз.
"Подтверждается, что люди с группой крови А(II) имеют более высокий риск заражения коронавирусом. И это независимо от пола и возраста", – подчеркнул Комаровский.
Комаровский назвал группу крови, наиболее уязвимую для COVID-19. Иллюстрация
Примечательно, что китайские врачи также ранее заявляли, что люди со II группой крови более уязвимы перед COVID-19, а наиболее устойчивы – с I.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Комаровский заявил, что ибупрофен при подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19 пить можно, ведь официальной информации о запрете от Всемирной организации здравоохранения нет.
Он рассказал, что люди смогут вернутся к обычной жизни после пандемии коронавируса, когда в их стране в течении 28 дней не будет зафиксировано ни одного нового случая заболевания.
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