Комаровский назвал футбол лучшим способом профилактики от COVID-19

Известный врач Евгений Комаровский считает, что лучшим способом профилактики от коронавируса является футбол.

В интервью грузинскому телеканалу Илион-ТВ он пояснил, что, когда люди находятся под открытым небом, то они не смогут получить большую дозу вируса.

"Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Нам надо сделать все, чтобы люди именно встречались. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики – это футбол", – сказал врач.

По мнению Комаровского, пусть лучше люди сидят на свежем воздухе и обмениваются небольшими количествами вируса, чем находятся в закрытых помещениях, где вероятность заболеть выше.

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