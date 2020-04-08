Комаровский назвал два варианта победы Украины над коронавирусом

Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что решить проблему с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине помогут только два варианта: вакцинация либо обретение "коллективного" иммунитета.

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Но о первом пока не может быть речи, ведь даже если в мире изобретут вакцину от COVID-19, украинцы не сразу получат к ней доступ. Такими мыслями он поделился в интервью "Гордону".

"Это если и будет, то через полтора года – не раньше. И то – когда вакцина появится, ее же не Украина будет выпускать. Она встанет за ней в очередь. И какие мы будем в этой очереди, кто впереди нас будет, это еще надо сто пятьдесят раз подумать", – сказал врач.

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При этом он посоветовал обратить внимание на второй вариант "прекращения всего" и просто забыть про коронавирусе. По его словам, для этого нужно выработать так называемый коллективный иммунитет.

"То есть когда все переболели или у 90% населения есть иммунитет. Тогда вирус перестает циркулировать – ему негде размножаться, и инфекция заканчивается", – считает Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский заявил, что власти Украины не смогли организовать изоляцию заробитчан, вернувшихся домой из очагов вспышки коронавируса в Европе. По его словам, COVID-19 в страну "завезли" именно они.

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