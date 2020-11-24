Комаровский дал советы, как снизить риск заражения коронавирусом

Известный педиатр Евгений Комаровский дал несколько советов, которые помогут снизить риск заражения либо тяжелого течения болезни в случае, если человек все-таки подхватил COVID-19.

В своем видеоблоге он отметил, что на сегодня врачи больше всего боятся именно осложнений заболевания. А это поражение легких с дыхательной недостаточностью, тромбообразование и другие (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"...сам факт – заболеете вы или не заболеете – зависит только от двух факторов. Первый – с каким количеством вируса вы встретитесь. Второй – в каком состоянии будет ваш организм на момент встречи. Очень важно состояние слизистых оболочек. Если у вас пересохло в носу, во рту, если вы в сухом и теплом воздухе, потный, то организм практически не может остановить вирус. Он получает все условия для размножения", – рассказал он.

Доктор дал совет украинцам чаще дышать чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью (40−60%).

Кроме того, по словам специалиста, важно, чтобы в организме не было дефицита жидкости.

"Увлажняйте дыхательные пути солевыми растворами. Но самое главное в том, что если вы находитесь 15 минут в помещении, где нет воздухообмена, высочайшая концентрация вирусов, то ничто вам не поможет. И ваша иммунная система не сработает", – сказал Комаровский.

Доктор также дал совет, как избежать тяжелого течения болезни в случае заражения.

"Имеются данные о том, что вероятность перехода болезни в тяжелую форму, которая имеет место у 5−15% заболевших, зависит таки от того, есть ли у вас в организме дефицит цинка, есть ли у вас в организме витамин D, С", – уточнил он.

По словам доктора, современные медицинские протоколы рекомендуют не допускать дефицита этих витаминов и микроэлемента в организме.

"И если вы заболеете, то это, по крайней мере, не помешает, дозы с вашим доктором будете согласовывать. Еще раз говорю, это пьется не для того, чтобы не заболеть, а чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму", – сказал Комаровский.

Он еще раз подчеркнул, что необходимо нужно прежде всего за воздухообменом и состоянием слизистых оболочек.

"И только потом все витамины, микроэлементы, и все остальное. Если у вас в доме нет гигрометра и увлажнителя, то думайте сначала об этом, а уже потом про цинк и витамин D", – сказал доктор.

Правила гигиены во время эпидемии коронавируса

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам Комаровского, антибиотики не могут вылечить пневмонию, если она вызвана вирусом. Самое главное правило для успешного выздоровления – помочь организму самостоятельно справиться с болезнью. Доктор подчеркнул, что назначение антибиотиков при вирусной пневмонии не поможет избежать осложнений.