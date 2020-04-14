Комаровский дал совет по алкоголю во время пандемии COVID-19

Кирилл Лютый Общество 01:26, 15.04.2020

Доктор Евгений Комаровский посоветовал справляться со страхом перед коронавирусом с помощью вина.

Об этом он сказал в своем видеоблоге, указав, что не может посоветовать ничего противовирусного, однако призвал беречь психическое здоровье.

"Я вам предлагаю отвлечься, выпить качественный продукт, который вас расслабит, окажет мощное психотерапевтическое воздействие. Я предлагаю красное вино. Если вам хочется белое – на здоровье. Это вообще не принципиально.

Если вы выпьете с близким человеком по 150 грамм красного, белого, розового, какого угодно вина, вам станет намного легче и коронавирус обязательно отступит", – сказал Комаровский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Комаровский призвал "не шастать по супермаркетам", а сидеть дома и заниматься сексом со своими вторыми половинками.

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