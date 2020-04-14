Человеческий организм имеет силы убивать любой вирус благодаря слизистой оболочке полости носа.

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Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в разговоре с психотерапевтом Алексеем Сытниковым на своем YouTube-канале (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы). По его словам, антитела, вырабатываемые организмом при появлении коронавируса, могут убивать только его клетки. А слизистая справляется со всеми возможными вирусами.

Сопли убивают вирусы pixabay.com

"У организма есть особые возможности, особые силы, которые убивают любой вирус, любую бактерию. Слышали, например, такое слово "интерферон", или "лизоцим", всякие секреторные иммуноглобулины, вот они обладают свойствами сражаться против всего. Вот в этой слизи, которая вырабатывается в носоглотке, содержаться эти вещества", – говорит он.

Однако тут стоит помнить об одном важном правиле – жидкие сопли убивают вирус, а сухие– это среда для размножения.

То есть наша самая главная задача, чтобы у нас был местный иммунитет, не допустить пересыхания слизистых оболочек. То есть нос и горло не должны быть сухими ", – объяснил Комаровский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новый тип коронавируса COVID-19 не может оставаться в организме уже переболевшего им человека на протяжении долгих лет.

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