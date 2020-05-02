Комаровский дал прогноз по отдыху на море для украинцев

Общество 14:47, 2.05.2020 Обновлено: 15:25, 2.05.2020

В июле-августе ситуация с коронавирусом COVID-19 в Украине будет достаточно безопасной для того, чтобы поехать отдыхать на море.

Как заявил на своем YouTube-канале известный врач Евгений Комаровский, он сам планирует путешествовать в августе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Евгений Комаровский рассказал, можно ли поехать этим летом на море

При этом доктор отметил, что кроме эпидемиологического аспекта, существует еще и политический.

"Что касается политиков, что они надумают, – кто его знает", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране сложилась благоприятная ситуация, которая позволяет начать ослабление карантина.

По его словам, правительство проанализировало ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и решило с 11 мая начать выходить из карантина, потому что люди уже устали от него.

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