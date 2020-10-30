Командующий ООС заявил о намеренном срыве Россией перемирия на Донбассе

Командующий Операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко подтвердил, что 30 октября российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили договоренности и осуществили прицельные обстрелы украинских позиций.

Его заявление опубликовали на Facebook-странице Операции объединенных сил. Кравченко подчеркнул, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению ОС в районе населенного пункта Водяное. Также он подтвердил, что двое военных погибли.

"С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", – отметил Кравченко.

Командующий ООС подчеркнул: такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года.

"Сегодняшний обстрел доказывает, что у противника нет цели достичь мира. На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска вернуться в режим тишины", – сказано в сообщении.

Операция объединенных сил / Joint Forces Operation / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября, российские оккупационные войска пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Под обстрелом врага были ранены двое военных ВСУ. В пятницу, 30 октября, под вражеским огнем погибли двое украинских военных.