Командующий Нацгвардии выздоровел от коронавируса

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан сдал контрольные и повторные тесты на COVID-19, которые подтвердили, что он полностью выздоровел от болезни.

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Об этом сообщается на официальном сайте НГУ. Отмечается, что 13 мая генерал-лейтенант Балан уже вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

Николай Балан Zaxid.net

Также в НГУ отметили, что на утро 13 мая в рядах структуры подтверждено 28 случаев COVID-19, на лечении находится 19 военнослужащих, выздоровели 9, на самоизоляции – 147. Летальных случаев нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля тест подтвердил, что Балан заразился коронавирусом. Болезнь проходила в легкой форме. Был установлен круг лиц, контактировавших с ним в течение инкубационного периода. Все эти люди также прошли тестирование на СOVID-19.

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