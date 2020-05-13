Главная Новости
13 мая • обновлено в 16:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Командующий Нацгвардии выздоровел от коронавируса

2.2т
Читать материал на украинском

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан сдал контрольные и повторные тесты на COVID-19, которые подтвердили, что он полностью выздоровел от болезни.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщается на официальном сайте НГУ. Отмечается, что 13 мая генерал-лейтенант Балан уже вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

Николай Балан

Николай Балан

Zaxid.net

Также в НГУ отметили, что на утро 13 мая в рядах структуры подтверждено 28 случаев COVID-19, на лечении находится 19 военнослужащих, выздоровели 9, на самоизоляции – 147. Летальных случаев нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля тест подтвердил, что Балан заразился коронавирусом. Болезнь проходила в легкой форме. Был установлен круг лиц, контактировавших с ним в течение инкубационного периода. Все эти люди также прошли тестирование на СOVID-19.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Николай Балан
Место
Украина
Тег
Национальная гвардия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги