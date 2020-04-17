Командующий Нацгвардией Балан заразился коронавирусом

Командующий Национальной гвардией Николай Балан заразился коронавирусом.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко вечером в пятницу, 17 апреля.

Несмотря на то, что тест показал "плюс", заболевание проходит почти бессимптомно, состояние здоровья Балана удовлетворительное.

"Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование", – сообщил Геращенко.

Николай Балан Лига.нет

"Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме. Обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель, генерал-лейтенант Владимир Кондратюк", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в рядах ВСУ зафиксировали вторую смерть от COVID-19. Всего в армии Украины подтверждено 28 случаев инфицирования.