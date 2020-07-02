Командование ВСУ встретилось с представителями НАТО и договорилось о помощи

В рамках двустороннего сотрудничества и внедрения стандартов НАТО в украинской армии командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с руководством Отдела оборонного сотрудничества Европейского командования Вооруженных сил США.

Как сообщается на официальной странице Командования ОС ВСУ, во время диалога стороны обсудили объем возможной помощи со стороны США и вопросы повышения эффективности работы системы управления и контроля.

Также на встрече партнеры уделили внимание выполнению плана реализации программы правительства США по внедрению решений на основе информационных технологий для ВСУ. В частности Наев проинформировал американских коллег о ситуации с безопасностью в районе проведения ООС, а также о процессах трансформации ВСУ и прогрессе в повышении совместимости и внедрении стандартов НАТО.

Наев обсудил с партнерами из США переход ВСУ на стандарты НАТО Facebook Командования ОС ВСУ

"Мы благодарны американскому правительству за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, длительное сотрудничество с нашей страной, а также за чрезвычайно важную поддержку на военном уровне в противостоянии российской агрессии", – подчеркнул командующий ОС ВСУ.

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