Командование ВСУ поздравило Воздушные силы зрелищным видео
Командование Вооруженных сил Украины поздравило личный состав и ветеранов Воздушных сил ВСУ с их профессиональным праздником, который отмечается 2 августа.
В частности, командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов обратился к воинам в видеоприветствии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Воздушные силы являются надежным гарантом безопасности нашего государства и защиты воздушных границ, недопущения посягательств на наши территории", – сказал он.
Дроздов сообщил, что находится на аэродроме, где закончилась очередная летная смена и летчики выполнили свои учебно-боевые задачи.
"Мне хочется поблагодарить всех за настойчивость и за то, что мы можем каждый год достигать новых результатов", – добавил командующий.
Также к поздравлениям присоединился министр обороны Украины Андрей Таран.
"Мастерство и профессионализм украинских военных летчиков известны не только в Украине, но и за ее пределами – благодаря участию в операциях и учениях, авиационных показах и шоу", – отметил он.
Глава Минобороны не сомневается, что так же уверенно будут решены и следующие задачи, среди которых модернизация и повышение коэффициента боевого потенциала авиации, техники зенитных ракетных и радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ.
Кроме того, летчиков и ветеранов поздравили главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнийчук и командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Воздушных сил ВСУ и затронул тему мира.