Командование ООС выступило с жестким предупреждением в адрес вооруженных формирований России на Донбассе, а также озвучиои потери врага с начала марта.

Украинские военнослужащие всегда отвечали и будут отвечать на атаки противника на востоке Украины, сказано в сообщении штаба ООС, опубликованном на странице в Facebook.

Украинские военные продолжат отвечать на атаки террористов korrespondent.net

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, во время попыток захвата территорий, проведение штурмовых действий или совершения обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ, военнослужащие ООС всегда адекватно отвечали и будут отвечать, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий", – говорится в сообщении.

Также в штабе уточнили потери со стороны врага с начала марта 2020 года.

За это время погиб 21 человек, еще 31 получил ранения или травмы.

Уничтожены или повреждены 3 единицы военной техники, в частности автомобиль, беспилотный летательный аппарат и многоцелевой легкий бронированный тягач.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в результате обстрела со стороны террористов 10 марта погибли два бойца ООС, еще девять получили ранения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!