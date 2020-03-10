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10 марта • обновлено в 22:56
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Командование ООС озвучило потери оккупантов на Донбассе

16.5т
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Командование ООС выступило с жестким предупреждением в адрес вооруженных формирований России на Донбассе, а также озвучиои потери врага с начала марта.

Украинские военнослужащие всегда отвечали и будут отвечать на атаки противника на востоке Украины, сказано в сообщении штаба ООС, опубликованном на странице в Facebook.

Украинские военные продолжат отвечать на атаки террористов

Украинские военные продолжат отвечать на атаки террористов

korrespondent.net

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, во время попыток захвата территорий, проведение штурмовых действий или совершения обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ, военнослужащие ООС всегда адекватно отвечали и будут отвечать, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий", – говорится в сообщении.

Также в штабе уточнили потери со стороны врага с начала марта 2020 года.

За это время погиб 21 человек, еще 31 получил ранения или травмы.

Уничтожены или повреждены 3 единицы военной техники, в частности автомобиль, беспилотный летательный аппарат и многоцелевой легкий бронированный тягач.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в результате обстрела со стороны террористов 10 марта погибли два бойца ООС, еще девять получили ранения.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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Golan Sim
Golan Sim
Командование ООС, после коллективного распития бурячанки, решило, что 21 убитый враг будет звучать более убедительно, а раненных пусть будет 31 и, наконец, пленных будет захвачено 41.. ))
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
От этого не легче.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ilchenko Tamara, девочка! от чего не легче? от того что там убивают украинцев? забей! о/бо.зу наплевать!
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Pooh Vini
Pooh Vini
Отличное удобрение по бросовой стоимости. Да бесплатное дерьмо корояе. И это все о вежливых изтамнетах)
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Pooh Vini, там ваших ВСУ-шных селюков мальца на суповые наборы дефрагментировало. Ты прекращай на глупой новости от никчемного ГШ Цэевропы держать оборону. Ты лучше деньги волонтерам неси. Во-первых потому что волонтерши поиздержались 8 марта. А во-вторых, может быть повезёт и не во всех сёлах Западенщины будет завтра-послезавтра коленопад.
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7
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