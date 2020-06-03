Сьогодні шоста річниця від дня загибелі Героя України, полковника Тараса Михайловича Сенюка.

Цьому видатному чоловіку я і мої побратими завдячуємо життям. Коли найманці РФ вимагали нас, майданівців, видати їм, в обмін на розблокування колони 95 бригади, то він спокійно і твердо сказав - своїх не кидаємо.

Мій перший бій був саме під його загальним керівництвом.

Тарас Михайлович був одним з найфаховіших офіцерів, що траплялись мені в житті. За спиною у нього, на мить нашого знайомства, були миротворчі операції в Іраку, Косово.

Це був командир від Бога.

Всі свої перші знання про загальновійськовий бій, про війну, про місце офіцера в армії, про стандарти поведінки на фронті я дізнався саме від нього, статути та сухопутка були пізніше.

Тараса Михайловича поховано в Коломиї і тому не маю можливості навіщати його могилу часто, як і могили багатьох інших героїв, друзів, загинули на цій клятій війні, яку розв'язала Росія.

Жодного примирення з ворогом, жодної капітуляції.

І жодного миру, допоки зло не понесе покарання.

Вічна пам'ять героям.

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