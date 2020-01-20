"Умирать никому не хотелось": командир киборгов рассказал, почему "сдали" ДАП

Командир киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт, боевой генерал Вооруженных сил Украины Олег Микац поделился воспоминаниями о событиях 2014 года.

В интервью BBC News Украина военный рассказал, что преступным приказов им никто не давал, а позицию удерживали до последнего, поскольку ее окрестили "цитаделью мужества".

"В тактическом плане аэропорт уже не был нужен. Но были заявления политиков, что это "цитадель", "символ мужества", который по-любому надо держать до конца. Поэтому и не дали команды отойти оттуда раньше... Но мы люди военные, выполняем приказы, а высшее руководство принимает решение. Явно преступных приказов никто нам не давал. А вот принять решение о том, как и когда выйти, какими силами – это должно принимать высшее руководство, которое имеет общую картину", – поделился он.

Командир киборгов рассказал, почему "сдали" ДАП Пресс-служба Минобороны

"Сейчас многое можно говорить: и терминалы удержать, и в Донецк войти, и железнодорожный вокзал захватить. После боя уже руками не машут. Что мы могли – мы сделали", – ответил он на вопрос, можно ли было удержать аэропорт.

Командир также рассказал, почему украинские защитники не смогли взять новый терминал: "На момент подрыва мы удерживали лишь небольшой кусок на одном этаже, а противник уже был на всех этажах".

Микац также поделился воспоминаниями о подрыве в конце обороны аэропорта. "Была договоренность через СЦКК, чтобы они собрали своих раненых, а мы – своих. Во время выноса раненых они сделали закладки под опоры и взорвали второй этаж. Взрывов было несколько – сначала с той стороны, что ближе к Донецку, а затем взорвали другую сторону", – отметил он.

Микац также рассказал об общении с "полевыми командирами" террористов "Моторолой" и "Гиви".

"Из СЦКК "Гиви" взял мой номер, постоянно угрожал, убеждал, чтобы мы оставили аэропорт. В основном, это были угрозы и пиар, потому что я понимал, что если он со мной говорил, его снимали какие-то камеры. А с "Моторолой" мы встречались через СЦКК, когда были обмены пленных и раненых-убитых. О нем могу только сказать, что когда он приезжал, то был под влиянием алкоголя или наркотиков. Выглядел неадекватно", – вспомнил Микац.

Командир киборгов рассказал, почему сдали ДАП nakipelo.ua

Командир киборгов также рассказал, что в аэропорту воевали именно кадровые российские военные.

"Были шестеро захваченных моими снайперами пленных с российскими документами. А когда начинались январские бои, то и у других пленных и убитых изымали российские паспорта и военные билеты. По моей информации, были там разные части от военного спецназа и "Вымпела" до подразделений российской Федеральной службы исполнения наказаний. К концу октября в аэропорту у нас еще работали камеры наблюдения и мы могли видеть экипировку их снайперов – ее можно сравнить с "Альфой", – рассказал он.

"Так получилось, что присоединились к истории. Умирать никому не хотелось", – резюмировал Микац.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января в Украине чтут героизм воинов, державших оборону Донецкого аэропорта. Это – один из двух дней памяти боев за ДАП, первый выпадает на 16 января.

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