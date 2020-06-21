Кольцевое солнечное затмение дошло до Украины. Онлайн-трансляция

Общество 08:44, 21.06.2020 Обновлено: 09:25, 21.06.2020

В день летнего солнцестояния, 21 июня, жители Земли смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Его будет видно частично и в Украине.

Полная фаза затмения продлится 38 секунд. Это произойдет в 09:40 по киевскому времени (чтобы смотреть онлайн-трансляцию, доскролльте до конца страницы).

Когда Земля, Луна и Солнце выстроятся в один ряд, звезда окажется перекрытой на 99,4% так, что будет видно лишь внешнее "огненное кольцо".

Лучше всего солнечное затмение будет видно в некоторых частях Африки и Азии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для кого и чем опасно затмение 21 июня.

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