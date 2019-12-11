"Колоссальная реформа": эксперт рассказала, как новый закон будет контролировать промышленные загрязнения

Законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения", который разработало Министерство энергетики и защиты окружающей среды имеет целью обеспечить интересы не только власти или бизнеса, но и общественности.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала председатель общественного совета при Министерстве экологии и президент ОО "Живая планета" Светлана Берзина на презентации законопроект. По ее словам, новый документ является евроинтеграционным, и в нем предусмотрено взаимодействие между этими тремя структурами.

"Он евроинтеграционный и будет внедрять совершенно новый подход с точки зрения реформы лицензионно-разрешительной системы в сфере охраны окружающей среды. В любом случае этот закон должен работать таким образом, чтобы общество имело улучшение качества жизни, общественность имела прозрачность и доступ к информации по вопросам, касающимся окружающей среды, а бизнес имел понятные, четкие условия для работы и модернизации в сочетании с инструментами поддержки этой перестройки", – отметила Берзина.

Светлана Берзина censor.net.ua

По ее словам, в частности, общественность будет иметь доступ к полной информации по законопроекту и изменений к нему. К тому же, будет возможность участвовать в принятии решений, которые затем будут законодательно прописаны.

"Сейчас мы работаем на уровне концепции, отрабатываем законопроект. В дальнейшем надо будет разработать много институтов, например, по управлению справочниками доступных технологий. Это будет колоссальная реформа", – подчеркнула Берзина.

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