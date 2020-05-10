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10 мая • обновлено в 23:32
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"Колорадское" граффити к 9 Мая на Ивано-Франковщине возмутило украинцев

3.6т
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В Ивано-Франковской области неизвестные нарисовали граффити с запрещенной в Украине георгиевской лентой ко дню Победы 9 мая.

Изображение появилось на трубопроводе между селами Шевченково и Пацикив. Фото на своей странице в Facebook в воскресенье, 10 мая, опубликовала пресс-секретарь Долинского районного совета Марина Дидяк.

На граффити также есть надписи "75" (годовщина окончания Второй мировой) и "Помни".

"Колорадское" граффити к 9 Мая на Ивано-Франковщине возмутило украинцев

Коллаж

"Колорадское" граффити к 9 Мая на Ивано-Франковщине возмутило украинцев

Скриншот

"И еще на Шевченковском мосту такое есть. "Спасибо деду за победу" не хватает еще", – возмутилась Дидяк. В комментариях посту женщина добавила, что надпись уже закрасили.

"Колорадское" граффити к 9 Мая на Ивано-Франковщине возмутило украинцев

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

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Автор
Дарья Дурова
Место
Украина
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Александрович Валера
Александрович Валера
Партизаны Ну и стукачи как обычно
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1982 Далимир
1982 Далимир
Георгиевская лента может возмутить только б/а/н/д/е/р/о/в/с/к/и/х в/ы/с/е/р/к/о/в.10 млн.русских в Украине считают ее символом мужества,доблести и победы.
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1
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Я просто неимоверно возмущен! Куда смотрит сбу? Кругом диверсанты! Нужно посмотреть видео записи с наших спутников! И поймать злочинцев шпионов!!
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