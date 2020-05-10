В Ивано-Франковской области неизвестные нарисовали граффити с запрещенной в Украине георгиевской лентой ко дню Победы 9 мая.

Изображение появилось на трубопроводе между селами Шевченково и Пацикив. Фото на своей странице в Facebook в воскресенье, 10 мая, опубликовала пресс-секретарь Долинского районного совета Марина Дидяк.

На граффити также есть надписи "75" (годовщина окончания Второй мировой) и "Помни".

Коллаж

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"И еще на Шевченковском мосту такое есть. "Спасибо деду за победу" не хватает еще", – возмутилась Дидяк. В комментариях посту женщина добавила, что надпись уже закрасили.

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Комментарии к посту Скриншот

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