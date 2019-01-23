''Радиоактивный'' скандал с Украиной в Сирии: раскрыт замысел России

Обнаруженные в Сирии "украинские" контейнеры с радиоактивным веществом – это элемент гибридной войны России против Украины, которая построена на абсурде.

"Новейший этап необъявленной гибридной информационной войны России против Украины ведется с 1994 года. А вообще она идет уже три века, после того, как забрали центр управления церковью из Киева в Москву. И эта война велась, ведется и будет вестись, не переставая" – сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

Более того, нардеп объяснил, кто в России стоит за пропагандистскими выдумками против Украины.

"Современная кремлевская элита – это выходцы из Украины. Знаете, есть эффект колонизированного народа, вот они – потомки колонизированных рабов. Половина Украины захотела и пошла в рабство к колонизаторам, а большая часть украинцев не согласилась с этим. Дети колонизированных искали счастье не в Киеве, они всегда искали счастья в Москве. Вот они сейчас придумывают об Украине разные глупости", – объясняет он.

"Но, если говорить о данном случае, об этих контейнерах в Сирии, то это очередная утка, которая выдумана на Лубянке, и это часть гибридной информационной войны против Украины", – добавил нардеп.

Найденные "украинские" контейнеры в Сирии Facebook Дмитрий Тымчук

Facebook Дмитрий Тымчук

Facebook Дмитрий Тымчук

По словам Березы, предполагать то, что Украина может быть причастна к военным действиям в Сирии – это абсурд, но он является принципом гибридной войны РФ против Украины.

"Расскажу свой любимый анекдот, который показывает отношения России со всем миром, в том числе и с Украиной: "Идет заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке. Лавров вылезает на стол и накладывает кучу дерьма. Представители США, Великобритании и другие говорят: "Вы что? Что вы делаете?". На что Лавров им отвечает: "Это не я, это представитель Украины навалил". Что делает Совбез ООН: "Если есть официальный ответ России, то хорошо, давайте проведем анализы, соберем свидетелей". Вот этот анекдот, по-моему, объясняет это дело с так называемым грязным ураном, который нашли в Сирии", – рассказал народный избранник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее подконтрольные Кремлю самопровозглашенные республики "Л/ДНР" обвиняли Украину в подготовке проведения химической атаки на оккупированных территориях.

Еще в середине ноября 2018 года фейк о химатаку озвучил террорист "ДНР" Даниил Бессонов. Так, он заявил, что в город Бахмут якобы прибыла группа британских военных для проведения "химических атак" на севере "ДНР".

На ложь тут же отреагировали в ВСУ и напомнили, что военнослужащие других стран не участвуют в боевых действиях на Донбассе.

Позже террористы неоднократно вбрасывали в информпространство сообщение о подготовке ВСУ к этим ужасным провокациям.

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