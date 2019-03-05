Коломойского поймали за рулем "дешевого" авто: появилось видео

Украинский олигарх Игорь Коломойский, который проживает последние несколько лет в Израиле, ездит на автомобиле Skoda Kodiaq, стоимость которого едва ли превышает 35 тысяч долларов.

Этот факт выяснился в ходе интервью, которое бизнесмен дал BBC, впервые рассказав о своем отношении к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в кадр попала машина Коломойского, которая вызвала споры. В социальных сетях заподозрили подвох. Пользователи предположили, что он специально пересел за руль более бюджетного авто, чтобы не показывать лишний раз свое состояние.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Skoda Kodiaq Википедия

Примечательно, что в последней декларации, которую Коломойский заполнил в 2015 году, занимая должность губернатора Днепропетровской области, указаны три автомобиля 1997-2003 года выпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания подали иск против правительства с целью признать незаконной национализацию банка в 2016 году.

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