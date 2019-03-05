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Коломойского поймали за рулем "дешевого" авто: появилось видео

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Украинский олигарх Игорь Коломойский, который проживает последние несколько лет в Израиле, ездит на автомобиле Skoda Kodiaq, стоимость которого едва ли превышает 35 тысяч долларов.

Этот факт выяснился в ходе интервью, которое бизнесмен дал BBC, впервые рассказав о своем отношении к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в кадр попала машина Коломойского, которая вызвала споры. В социальных сетях заподозрили подвох. Пользователи предположили, что он специально пересел за руль более бюджетного авто, чтобы не показывать лишний раз свое состояние.

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Коломойского поймали за рулем "дешевого" авто

Скриншот из видео

Коломойского поймали за рулем "дешевого" авто

Скриншот из видео

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Википедия

Примечательно, что в последней декларации, которую Коломойский заполнил в 2015 году, занимая должность губернатора Днепропетровской области, указаны три автомобиля 1997-2003 года выпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания подали иск против правительства с целью признать незаконной национализацию банка в 2016 году.

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Персона
Игорь Коломойский
Место
Израиль
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
Беня проиграл спор или в карты? в любом случае это не кеш. за него беня удавится.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Сомневаюсь,что все Женщины лярды ушли на клоуна. Однозначно ещё паРаша башляет за "кандидата". Хотя,рейтинговые ниже второго тура...может ботам не за что платить?
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