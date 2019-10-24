"Трагедія на Одещині – в страшному ДТП загинуло вісім людей, колишній поліцейський згвалтував власну доньку, В Полтавській області двадцятирічна мати викинула у вигрібну яму новонароджену дитину, Чупакабра розгулює Чорнобильською зоною, величезний метеорит наближається до землі, чи час українцям знову закупати долари і чи є життя після смерті – про це все дивіться у вечірньому випуску новин на 1+1".

А потім близько двадцяти мільйонів не дуже освічених, не дуже вихованих, заклопотаних життям та побутовими проблемами рабів, повернувшись у малогабаритні квартири барачного типу споживає все те телелайно під жирні борщі, пиво і дешеву мівіну, голосно прицьмокуючи: "бля, до чєго довєлі народ.., Україна – жопа зємлі, сцуко нєнавіжу ету убогую страну…".

Але по закінченню "телелайна", мов ті чорти з табакерки – гульк – веселі хлопці з кварталу… І давай все обсирати!

"А чьо нормальниє рєбята… правду говорят… х…йовая у нас страна, так хоть паржом…"

Розрахунок був вірний. Технологія спрацювала. Після примусового годування лайном, інфантильний народ радісно хапається за "яскравий фантик" (з хрін знає чим у середині) – цілком закономірний рефлекс.

Тим хто "сильно вумний", "не піддався", "розкусив", розчарувався чи просто втомився від тупої квартальської іржачки пропонуються інші варіанти телелайна: "радянське телелайно на ІНТЕРІ", самозакохане телелайно з Пальчевським, відверто російське лайно з Медведчуком та Рабіновичем, інформаційно-повійське з Наташою Влащенко, гламурне ….(ну тут багато варіантів), або лагідне малоросійське у вигляді суржикомовних серіалів і камеді шоу, де українці у порівнянні з "рускоязичнимі пєрсонажамі" представлені тупими опереточними хохлами з явними ознаками розумової відсталості та олігофренії.

Це я до чого, панове? Головна проблема України – не корупція, а ТОТАЛЬНА ДЕГРАДАЦІЯ моралі, етики, культури, освіти, поваги до професії і, як наслідок – ТОТАЛЬНА ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ суспільства, що за допомогою "тєлєвізора" поставлена на потік.

Новости Ребята из Квартала перестали видеть берега и чувствовать почву под ногами

Обкрадені олігархами люди у студіях телевізійних програм аплодують тим, хто їх обікрав! Вчорашні злодії – знову у владних кабінетах роздають вказівки на посадки опонентів. Типові представники "руського міра" знову виступають на українських сценах. Українські поп-артисти гастролюють в Росії.

Хор Верьовки - це лише ще одне колечко у довгому ланцюжку нашої деморалізації де штатний ФСБшний зубоскал Шарій збирає голосів більше, за Об"єднаниї націоналістів, де Потап – майстер розважати росіян в розпал Дебальцевської спецоперації – зірка й на наших розважальних каналах, де афільований вбивця Стуса – знову у стінах Верховної Ради.

"Коломойскій мір" он такой….

Совість, честь, правда, гідність?

"Таваріщь, оставьтє еті совєтскіє штампи для бабушєк с Троєщіни ілі так називаємих патріотов-АТОвцєв, шо і дня нє пробилі в АТО, а ужє імєют корочкі. Абсолютной правди нєт. У каждого своя правда. Базово в етом мірє всьо рєшают дєньгі і связі… І у кого іх большє – того і правда!"

Багато хто зневірюється, впадає у відчай, стає всеядним. Від того – апатія, байдужість, лінь, зневіра, духовне зацепеніння, серіали, Фесбук і російська попса.

Саме цього понад усе і прагне ворог!

Але є і приємна новина! Вірніше дві)))

По-перше: так було завжди (почитайте того ж Макіавеллі, історію Папського престолу, чи хроніки козацької доби). Не ви перші – не ви останні. Хоча….

Є "по-друге": незабаром буде ВЕЛИКА ВІЙНА. Я не тільки Україну маю на увазі. "Коломойскій мір" - це уособлення загальносвітового устрою, який доживає свої останні дні. В цьому світі для всіх достатньо кока-коли і чіпсів, футболу, фейкових новин, телесеріалів і розважальних шоу. Мертвої їжі і телелайна вистачає на всіх. На всіх не вистачає любові, правди, щирості і уваги. Непотрібних людей в світі дедалі більшає. І вони – молоді. Непотрібність - породжує самотність, самотність - породжує відчай, відчай - породжує агресію, агресія породжує – війну. Коло замкнулося.

Тож поки цей фейсбучний світ Інстаграму і котиків, надутих губ, цицьок і гламурних срак, понтів, розводів, олігархічних розборок, не провалився у Тартарари із першими спалахами ядерних вибухів, приділіть увагу одне одному і замість перегляду вечірнього випуску новин на 1+1, приготуйте смачну вечерю, обійміть дружину, поцілуйте дітей, зробіть зарядку, вигуляйте собаку, сходіть у театр чи почитайте книгу…

А краще – взагалі викиньте телевізор! Бо "Коломойського міру" без телевізору не існує. Апокаліпсіс в ваших головах створюється штучно. Не марнуйте своє життя, на копирсання в олігархічному лайні та фейкових новинах. Подивіться довкруж – життя прекрасне! І Україна – прекрасна! І це – єдина СПРАВЖНЯ реальність, яку творите тільки ВИ!!!

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!