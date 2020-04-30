Коллективный иммунитет к коронавирусу уже начал формироваться: биолог пояснил схему

Коллективный иммунитет среди человечества к коронавирусу формируется каждый день из-за количества инфицированных людей.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал американский биолог Константин Чумаков. По его словам, в добавок к этому исследования по количеству антител к вирусу свидетельствуют о том, что все не так страшно, как показалось вначале эпидемии.

Коллективный иммунитет www.rfi.fr

"Коллективный иммунитет только начинает формироваться, и это очень хорошие новости. Исследования по количеству антител к вирусу нам показывают, что все не так страшно, как могло показаться вначале. Цифра по умершим вполне сравнима со смертностью от сезонного гриппа. Я слышал, в Нью-Йорке, если человек умирал и у него были респираторные симптомы, его записывали в статистику умерших от коронавируса, даже когда тестов не делали. Не исключаю, что смертность может быть завышена", – резюмировал он.

Полную версию интервью с американским биологом Константином Чумаковым читайте на OBOZREVATEL в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина смогла избежать стремительного распространения коронавируса, мы уже находимся на плато, но из-за карантина оно может быть растянутым во времени.