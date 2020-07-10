Коллективный иммунитет к COVID-19 в Украине: врачи озвучили реальные цифры

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине может составлять больше, чем 5%.

Об этом OBOZREVATEL сказала украинский профессор и вирусолог Алла Мироненко, комментируя результаты первых полутора месяцев иммунологического тестирования населения украинской лабораторией "Синево".

Исследования на антитела G, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19, прошло более 10 тыс чел. Самый высокий уровень коллективного иммунитета зафиксирован в западном регионе – около 11%. В Луцке антитела выявлены у 13% клиентов, Ивано-Франковске – 14%, Черновцах – 14%, Ривном – 13%. Самый низкий в южных регионах страны – в среднем 2%. В частности, в Одессе – 2%, Николаеве – 2%, Херсоне – 1%.

Самый высокий процент антител G выявлен у детей до семи лет – 9%, у лиц в возрасте от 8 до 20 лет – 3,5%, от 20 до 40 лет – 4%, от 41 до 60 лет – 6%, у лиц в возрасте 60 лет и старше – 7%.

"5,2% – это уже защита. Антитела к вирусу в крови могут держаться недолго, но человек все равно защищен благодаря клеткам памяти. Но на самом деле защищенных людей может быть больше. Инфекционисты говорят, что тенденция в Украине чуть улучшилась, немного больше мест появилось в реанимациях, это положительно, меньше тяжелых. А те, которые не тяжелые – выздоравливают", – отметила вирусолог.

"Это очень маленький коллективный иммунитет и мы не можем говорить о том, что среди всего населения Украины он сформирован. Но тестирование продолжается и через месяц будут новые данные. Заболеваемость должна пойти на спад, правда, пока мы этого не наблюдаем. Смертность на уровне 20 человек в сутки и не уменьшается", – добавила OBOZREVATEL врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Как сообщал OBOZREVATEL, к концу недели, 10 июля, эпидемия коронавируса в Украине замедлится по сравнению с предыдущей неделей и будет колебаться в пределах 698-1065 случаев в сутки. Среднее количество зараженных составит 876 человек (на прошлой неделе было 1143. – Ред.). Смертность останется почти неизменной по сравнению с прошлой неделей – 16-21 в сутки. Больше всего больных, как и в предыдущие недели, будут фиксировать на Львовщине, Закарпатье, Ривненщине и в Киеве.