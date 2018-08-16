Щодо інструкції роботи військових із волонтерами.

Ми маємо зрозуміти, що військові живуть за статутами і інструкціями. Вони виникають по мірі появи тих чи інших особливостей служби, змін тактики бою, появи нових видів техніки, тощо.

Наприклад. З'явилися беспілотні апарати - через якийсь час з'являются правила їх використання. Це ціла купа документів від змін у штатний роспис, до інструкцій використання.

Те саме про перебування на передовій цивільних осіб.

Солдат має мати інструкції на всі випадки своєї військової діяльності. Як себе поводити з журналістами, як убеспечити свій підрозділ при користанні інтернетом, телефоном, що робити з цивільними, які перебувають на передовій.

Це суть армії - протоколи дій на всі випадки життя.

Ці інструкції не завжди вдалі. Чому? Бо складно створити одразу ідеальний документ, який вимагає юридичного, військового, соціального аналізу. Це гігантська робота.

Але суть одна. Військові не можуть не мати інструкціїї на ту діяльність яка торкається ВСУ, бо це порушує саме правило організації військової служби.

Мені дуже прикро, що публічно виникає враження, що є конфлікт між Генеральним Штабом, ЦВС і волонтерами.

Це прикро і не конструктивно і говорить про неналежну коммунікацію між усіма учасниками суперечки.

Хочу запевнити, що конфлікту немає, якби хтось не хотів довести зворотнє.

Інструкція, що регулює приїзд цивільних на нуль потрібна, але ця інструкція має стосуватися лише ВСУ і Контррозвідки. І ця інструкція має бути відповідною до реаліїв життя, а для цього необхідно залучити до роботи над інструкцією і волонтерів зокрема.

І ще, важливо, що б інструкція не створювала зайвої бюрократії та перепон.

Колись, слово волонтер увійде у всі статути Збройних Сил України.