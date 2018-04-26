Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Оксана Забужко
Оксана Забужко
Все статьи автора

"Колись їх все одно будуть судити"

1.8т

Цей "документ доби" походить з архіву моєї мами, Надії Яківни Забужко - на той час вона вчителювала в київській СШ № 67. Коли в школу прийшла "рознарядка" на дитяче поголів'я для проходу радіоактивним Хрещатиком (створювати масовкою потрібну "картинку для телевізора" придумали зовсім не в Путіна!), мама набрала собі повну сумку цих перепусток, але своїм 8-класникам роздавати їх не стала, а сказала, що й сама на демонстрацію не піде.

(Зараз після того її вирядили на пенсію, але чи це було "після того", чи "через те", - достеменно не знаю, і спитати вже нема в кого). Так і залишився цей розсип кислотно-зелених прямокутничків у шухляді маминого столу: вона до останку вірила, і мене запевняла, що "колись їх все одно будуть судити" (с). Берегла речовий доказ для майбутніх поколінь.

І так воно й буде, ще на нашому віку: все таємне стане явним.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Оксана ЗабужкоОксана Забужко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Оксани Забужко
Поделиться в Facebook

Наши блоги