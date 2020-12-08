Количество жертв COVID-19 достигнет 20 тысяч, люди будут умирать дома, – экс-замглавы Минздрава

Отсрочка в Украине введение локдауна может привести к тому, что количество смертей от коронавируса в стране к концу года приблизится к 20 000. Более того, люди будут буквально умирать дома.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики и экс-заметитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк в интервью УНИАН. Так он прокомментировал аргументы противников жесткого карантина, которые заявляют, что от него сильно пострадает экономика страны.

"Я вижу всю картину целиком. Опасность от не введения локдауна – выше. Если дождаться коллапса больниц, то смертность будет такой, что нам и не снилось. Мы можем прийти к тому, что больницы будут переполнены, а люди начнут умирать дома от умеренного течения вируса, без надлежащей медицинской помощи. Вот такой ситуации мы избегаем благодаря локдауну", – отметил специалист.

Сейчас коронавирус уже унес жизни 13 928 украинцев, к тому же 195 – только за прошедшие сутки. Ежедневно в стране растет количество и госпитализированных с этим недугом пациентов. В то же время Минздрав на протяжении более чем недели акцентирует внимание только на уменьшении новых случаев болезни за сутки. Однако по базовому сценарию, говорит Ковтонюк, до конца года в стране количество смертей от COVID-19 может достичь примерно 20 тысяч, если не больше.

"Столько мы будем иметь при текущей политике "оранжевых" зон, "карантинов выходного дня". Если отказаться и от них, цифра будет еще выше. Если остановятся больницы, то количество смертей будет огромное. Хотя и 20 000 – большая цифра", – добавил экс-заместитель главы Минздрава.

Он напомнил, что в войне с Россией погибло более 4000 военнослужащих. Украинцы болезненно воспринимают эти смерти, но почему-то довольно спокойно относятся к числу погибших от коронавируса.

"Хотя это люди, которые могли бы не умирать", – подытожил Ковтонюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Ковтонюк считает, что локдаун в Украине необходимо вводить в ближайшие дни. По его словам, через месяц области должны начать из него выходить, при условии выполнения целевых индикаторов.