Количество зараженных коронавирусом в Украине в сотни раз больше: бывший санврач раскрыл подноготную

Количество больных коронавирусом в Украине в десятки и сотни раз больше, чем об этом говорит официальная статистика.

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Об этом сказал в интервью OBOZREVATEL бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, вирус в стране распространяется в геометрической прогрессии.

При этом врач подчеркнул, что удвоение или утроение случаев связано не со скоростью распространения вируса, а с увеличением возможностей для тестирования и быстрой "реанимацией" лабораторий.

"Сегодня почти в каждом регионе осуществляется диагностика. Тесты есть, все образцы поставлены на исследования и в течение дня начали фиксировать скачки количества заболевания", – отметил он.

Количество зараженных коронавирусом в Украине в сотни раз больше Страна

Протас рассказал, что коронавирус очень заразен – из десяти контактных заболеть могут семь человек. Выше заразность только у кори и легочной формы чумы – заболевают все 10 контактных лиц.

"В обычной жизни один человек контактирует с 5-30 людьми, считайте, сколько может заболеть коронавирусом", – сказал бывший санитарный врач.

Он уверен, что введенный карантин минимизировал процесс его распространения, поэтому количество зараженных будет увеличиваться только за счет уже обнаруженных.

"Будет расти количество летальных случаев, поэтому должна быть готова и медицинская система, а также крематории. Без паники, конечно, но люди должны быть готовы и к таким вещам", – отметил Протас.

Как писал OBOZREVATEL ранее, оккупанты свезли в "Артек" детей на праздник "русского мира" во временно оккупированном Крыму. При этом они проигнорировали карантинные ограничения, которые соблюдают во всем мире из-за пандемии коронавируса.

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